إصابة شخص بنزيف داخلي في العين بسبب الألعاب النارية ببني سويف

أصيب محاسب في أحد المصانع الخاصة بمحافظة بني سويف، بنزيف داخلي في العين اليسرى، واشتباه انفصال في الشبكية، وذلك إثر تعرضه لصارخ ناري أثناء سيره في الشارع، ألقاه شخص أثناء لهوه.

نقل المُصاب إلى المستشفى

جرى نقل المُصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، حيث تبين إصابته بنزيف داخلي في العين، وجرى حجزه داخل مستشفى الرمد في محافظة بني سويف.

محمد خالد: أصبت بنزيف في العين واشتباه انفصال بالشبكية

وقال محمد خالد الجبالي، الشاب المُصاب والذي يعمل محاسبًا لـ«الوطن»، إنه أثناء سيره في الشارع، فوجئ بأحد الشباب يلقي الألعاب النارية في الأرض في محاولة للهو، وخروج شظايا منها، ودخلت في عينه اليسرى، ولا يعلم ما حدث وقتها.

وتابع: «توجهت على الفور إلى مستشفى الرمد في محاولة لإسعافي، وبالفعل تم حجزي داخل المستشفى، حيث تبين أن عيني أصابها نزيف داخلي، وهناك اشتباه انفصال في الشبكية، والتي يتم تحديدها مطلع الأسبوع القادم بواسطة الأطباء المعالجين لي في المستشفى.

الشاب المُصاب: اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة

وأضاف: «ما زلت محتجزا داخل المستشفى، وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحررت محضرا بالحادث، وأنتظر الحصول على حقي وضبط الجاني حتى لا يٌصاب آخرون بمثل ما حدث لي».