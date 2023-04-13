قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل

حددت هيئة السكك الحديدية، قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد بالعديد من الإجراءات المهمة، أبرزها إضافة عدد كبير من القطارات، فضلاً عن تشغيل القطار الإسباني بعد التطوير خلال العيد؛ لتقديم أفضل الخدمات للركاب.

وعن قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك، وضحتها الهيئة في تقرير لها، مؤكدة أن القطارات الإضافية تعمل في الفترة من يوم الأحد الموافق 16 أبريل الجاري حتى يوم 29 من نفس الشهر.

قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية

- أول قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية هي أن يتم الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.

- ثاني هذه القواعد أن يتم صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.

- ثالث هذه القواعد هي وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.

استعدادات السكة الحديد لعيد الفطر المبارك

- رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

- اتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين.

- تواجد قيادات هيئة السكة الحديد لمتابعة التشغيل.

- الاشراف على غرفة العمليات؛ لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر داخل صالات الحجز.

- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة.

- منع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.

- الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

- استمرار تكثيف أعمال الصيانة.

- عدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات.

- تأكيد نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها.