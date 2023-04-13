مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط «القاهرة - أسوان».. إضافة 98 ألف مقعد

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط القاهرة أسوان بعد إضافة أكثر من 98 ألف مقعد جديد، موضحة أنه تقرر تشغيل 130 قطاراً إضافياً بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدة استمرار تكثيف أعمال الصيانة والتأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات قبل خروجها من الورشة.

مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط القاهرة أسوان

وعن مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط القاهرة أسوان، قررت هيئة السكك الحديدية، وفق بيان صادر عنها، تشغيل قطارين من نوعية الـ «VIP» يومياً بداية من يوم 16 أبريل الجاري حتى يوم 29 من نفس الشهر، إضافي على القطارات التي تعمل حالياً.

- قطار 1940 قطار VIP القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يومياً بداية من يوم 14 أبريل الجاري حتى يوم 28 من نفس الشهر.

- قطار 1941 قطار VIP أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يومياً بداية من يوم 17 أبريل الجاري حتى يوم 29 من نفس الشهر.

مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023

قررت أيضاً هيئة السكك الحديدية، تشغيل 4 قطارات درجة ثالثة مكيفة يومياً بداية من يوم 16 أبريل حتى يوم 29 من نفس الشهر وهي كالآتي:

- قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يومياً.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:25 يومياً.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يومياً.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 20:00 يومياً.

القطارات ذات التهوية الديناميكية

ومن المقرر تشغيل القطارات ذات التهوية الديناميكية في الفترة من 16 أبريل حتى 29 من نفس الشهر.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يومياً.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يومياً.