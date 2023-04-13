مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد.. 8 رحلات إضافية

يفصلنا عن عيد الفطر المبارك بضعة أيام، ليبدأ الجميع استعداداتهم بالعيد، فيعود المسافر لأهله لذا يهتم المغتربون عن صعيد مصر بمعرفة مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد ليقضي كل منهم العيد وسط ذويه.

لذا بدأ طرح السؤال عن مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد منذ الآن خاصة أنه يجب الحجز قبل موعد السفر بفترة كافية ليجد المسافرين مواعيد تناسبهم.

مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد

مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد تيسيرا على المواطنين جعلتها هيئة السكك الحديدية متعددة وممتدة طوال 24 ساعة، فلا يفصل قطار عن الآخر سوي أقل من 30 دقيقة، ما بين قطارات خدمة ممتازة vip وقطارات مكيفة وإسباني وإكسبريس وقطارات روسي مكيفة وروسي ديناميكية التهوية ومميزة درجة ثالثة، لتناسب جميع الفئات، كما أضافت الهيئة 8 رحلات إضافية خلال عيد الفطر المبارك لتلائم زيادة الإقبال على السكك الحديدية خلال العيد.

خريطة مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد

في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها تنشر «الوطن» مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد على مدار اليوم بأنواعها المختلفة وفقا لهيئة السكك الحديدية.

- قطار رقم 1902 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 00.20 مساءً.

- قطار رقم 982 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة في الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار رقم 986 مكيف اتجاه القاهرة - الأقصر ينطلق الساعة 1.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 مكيف اتجاه القاهرة - سوهاج ينطلق من محطة القاهرة الساعة 4.00 عصرا.

- قطار رقم 970 مكيف اتجاه بور سعيد - سوهاج ينطلق من محطة بورسعيد في تمام الساعة 2.00 ظهرا. (هو القطار الوحيد الذي يربط بين خط الصعيد ومحافظات القناة).

- قطار رقم 2006 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة الساعة 5.15 عصرا.

- قطار رقم 2012 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 5.30 عصرا.

- قطار رقم 996 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 10.00 مساء.

- قطار رقم 976 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 9.30 مساء.

- قطار رقم 872 مكيف اتجاه القاهرة - أسيوط ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 17.45 عصرا.

- قطار رقم 988 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 7.00 مساءً.

- قطار رقم 2014 مكيف اتجاه القاهرة - أسوان ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 9.00 مساء.

الرحلات الإضافية بالقطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد

كما أضافت هيئة السكك الحديدية عدة رحلات إضافية على مواعيد القطارات في عيد الفطر 2023 خط الصعيد بتشغيل قطارات اتجاه القاهرة أسوان من الفترة 16 حتى 28 أبريل الجاري ويقوم كل منها بعدة رحلات يومية ما بين محطتي القيام والوصول ويتم التوقف بالمحطات الرئيسية وحددت الهيئة القطارات كالتالي:

تشغيل قطاري 1940 - 1941، قطارات خدمة مميزة vip بين القاهرة - أسوان اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 حتى يوم 28 أبريل 2023

تشغيل قطاري 1942 - 1943 ، روسي مكيف، بين القاهرة - أسوان وبالعكس اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 حتي يوم 28 أبريل 2023

تشغيل قطاري 1938 - 1939 روسي مكيف بين القاهرة - أسوان وبالعكس اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 حتي يوم 28 أبريل 2023

ضوابط حجز تذاكر السكك الحديدية

حددت هيئة السكك الحديدية عدة ضوابط للمواطنين لحجز تذاكر القطارات لعيد الفطر المبارك 2023 بينها أن يتم الحجز في المحطات الرئيسية فقط وليس الفرعية، كما أن لكل شخص 4 تذاكر بحد أقصي، ويتم حجزها ببطاقة الرقم القومي