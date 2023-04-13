إقلاع 105 مراكب صيد بالبرلس بكفر الشيخ بعد استقرار حالة الطقس

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن عدد 105 مركب صيد، قد أقلعت حتى الساعة من يوم الخميس، ضمن رحلات صيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، عقب استقرار حالة الطقس وموجة من البرد القارس وهبوب الرياح العاصفة وسقوط الأمطار الغزيرة التي ضربت سواحل المحافظة على مدار اليومين السابقين.

استقراء حالة الأمواج بالبحر المتوسط

وأشار «شرابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الأمواج حالتها الآن مستقرة وفي معدلاتها الطبيعية، التي على غرارها تم عودة حركة الصيد مرة أخرى اليوم الخميس، مشيراً إلى أن مهنة الصيد، في مراكز البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، وهي مدن ساحلية مطلة علي شواطئ البحر المتوسط في محافظة كفر الشيخ، يعمل بها نحو 55 ألف صياد.

طقس اليوم في كفر الشيخ

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت اليوم الخميس، عن سرعة الرياح في كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 6كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 2%، وكذلك الرطوبة بلغت 82%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 23 درجة مئوية، والصغرى 9 درجة مئوية.