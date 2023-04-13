«حياة كريمة» تسدد ديون غير القادرين بصيدلية في مصر القديمة  

في جولة جديدة لبرنامج «حياة كريمة» المذاع على شاشة dmc، التقى صاحبة صيدلية في مصر القديمة، والتي أكدت أن هناك عددا كبيرا يحصل على العلاج بالدين وأغلبها أدوية ضغط وسكر، وأن هناك حالات تقوم بعمل خصم لها من نفسها، وهناك حالات تعطيها العلاج وتنتظر على سعر الأدوية 6 أشهر أو 7 أشهر.

سداد مديونيات غير القادرين

وأوضحت، أن هناك حالات عليها حوالى 9 آلاف جنيه، وأن بعضا من أهل الخير قد يسددون جزءا من المديونيات لغير القادرين، ووجهت الشكر لبرنامج حياة كريمة لأنه سلط الضوء على فعل الخير، والذى قد يشجع الناس على طلب الأدوية.

ميدالية أبطال حياة كريمة

وحصلت الصيدلانية على ميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغا ماليا من ديون المرضى غير القادرين.