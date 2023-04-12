برنامج «حياة كريمة» يهدي بائع مخللات 30 ألف جنيه لعلاج وتعليم أبنائه

سلط برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، الضوء على قصة مواطن يبيع مخللات في الشارع، وقال إنه يعمل في بيع المخللات في الشارع منذ 8 سنوات، حيث يشتري المخللات جاهزة ثم يبيعها ويحصل على مكسب منها.

العمل بالمخللات

وأضاف خلال البرنامج: «عمري 59 سنة، وأعمل يوميا من 9 صباحا وحتى العشاء، وأهم شيء في عملي أن أكسب حق البضاعة عشان أستطيع شراء غيرها وأكسب في اليوم نحو 80 جنيها».

وتابع: «معي ولدين وبنتين في جامعة وآخر في ثانوي واتنين مرضى بعالجهم، وربنا من يرزقنا وكذلك أسدد الأقساط، وحتى الآن لم أبع أي كيس مخلل منذ بداية اليوم».

500 جنيه هدية

وأهدته مبادرة حياة كريمة، مبلغ 500 جنيه، إلا أنه تبرع بها لشخص محتاج، لتهديه مبادرة حياة كريمة ميدالية الأبطال، ومبلغ 30 ألف جنيه كي ليعالج أبناءه وينفق على تعليمهم.