رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

برنامج «حياة كريمة» يهدي بائع مخللات 30 ألف جنيه لعلاج وتعليم أبنائه

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:31 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

سلط برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، الضوء على قصة مواطن يبيع مخللات في الشارع، وقال إنه يعمل في بيع المخللات في الشارع منذ 8 سنوات، حيث يشتري المخللات جاهزة ثم يبيعها ويحصل على مكسب منها.

العمل بالمخللات

وأضاف خلال البرنامج: «عمري 59 سنة، وأعمل يوميا من 9 صباحا وحتى العشاء، وأهم شيء في عملي أن أكسب حق البضاعة عشان أستطيع شراء غيرها وأكسب في اليوم نحو 80 جنيها».

وتابع: «معي ولدين وبنتين في جامعة وآخر في ثانوي واتنين مرضى بعالجهم، وربنا من يرزقنا وكذلك أسدد الأقساط، وحتى الآن لم أبع أي كيس مخلل منذ بداية اليوم».

500 جنيه هدية

وأهدته مبادرة حياة كريمة، مبلغ 500 جنيه، إلا أنه تبرع بها لشخص محتاج، لتهديه مبادرة حياة كريمة ميدالية الأبطال، ومبلغ 30 ألف جنيه كي ليعالج أبناءه وينفق على تعليمهم.

اقرأ المزيد:

«عم محمد» عامل الديلفري ينجح في اختبار «حياة كريمة».. ويفوز بـ20 ألف جنيه

مصطفى مظلوم يفوز بميدالية «حياة كريمة».. يوزع الحواوشي على البسطاء أسبوعيا

قرية في الأقصر تنظم إفطارا جماعيا احتفالا بالمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

محافظ أسيوط يستعرض نسب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات «حياة كريمة»
بقلم محمد أسامة رمضان