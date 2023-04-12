«حياة كريمة» يعرض قصة محل بقالة يقبل التبرعات

عرض برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة dmc، قصة محل بقالة يقبل التبرعات ويوزع سلعًا مجانية على المواطنين، حيث يضع لافتة «ضع إن كنت تستطيع وخذ إن كنت محتاجا».

التبرع بالوجبات

وقال صاحب المحل، إن المحل يقطن في حي الزيتون، ووضع اللافتة منذ 6 أشهر، حيث نطلب من المواطنين ونقول لهم أي أحد معه مال زيادة يضعه، وهناك من يتبرع بوجبات جاهزة ولحوم وأموال.

وتابع صاحب المحل خلال البرنامج، أنه يتم وضع الأموال في صندوق ونشرتي بها بضاعة كي يحصل عليها المحتاج مجانا، مستطردا: «هناك مواطنون يحصلون على سلع ويسددون على فترات ونقوم بهذا العمل لوجه الله».

الحصول على السلع

وقال: «نجعل المواطن الذي يحصل على سلعة مجانا يحصل على سلعة واحدة كي يستطيع غيره من المحتاجين من الحصول على سلعة مجانا ويستفيد أكبر عدد من المحتاجين».

وأهدت مبادرة حياة كريمة صاحب المحل ميدالية الأبطال، ومبلغا ماليا لشراء سلع وتوزيعها على المحتاجين.