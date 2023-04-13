ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7.. منى زكي تصاب على المركب

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7 تضمن العديد من الأحداث الدرامية المشوقة، التي بدأت باعتراف على الطيب «إبراهيم» لزوجته «سناء» بأنه اتفق مع دياب «صالح» للإيقاع بشقيقتها منى زكي «حنان»، مقابل أن يتنازل «صالح» عن بلاغه ضد «سناء» وتخرج من الحبس، وهو ما قابلته الأخيرة بصدمة كبيرة في زوجها وما فعله، وعنفته بالحديث.

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7

وتباعًا لما جاء بـ ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7، قررت «حنان» توفير العناية لطفليها في حال صعودها على متن مركب الصيد وتركهما بمفردهما، إذ قدمت لرضيعتها في حضانة للرضع، واشترت الكتب الدراسية اللازمة لابنها الأكبر «ياسين»، كي يتمكن من مذاكرة ما فاته من دروس بالمدرسة.

وتوالت الأحداث بصعود «حنان» على مركب الصيد مرة أخرى، رفقة رشدي الشامي «الريس ربيع»، والصيادين الشباب الذين يساعدونها في صيد البحر.

همة كبيرة أظهرتها «حنان» أمام الصيادين لإثبات أنها قادرة على تولي قيادة مركب الصيد حتى لا يستهزأوا بها كما فعلوا أول مرة، وتتوالى المشاهد بطلب «الريس ربيع» للأولى بالخلود إلى النوم بعدما نجحوا في اصطياد رزق واسع من البحر، وهي ما وافقت عليه حتى تنال قسطًا من الراحة.

وبعد مرور ما يقرب من نصف ساعة استيقظت «حنان» على صوت نحو غرفتها داخل المركب، لتشعر بالذعر بشأن عدم ثقتها في «حمدي» خالد كمال، أحد الصيادين، كونه يتوجه لها بنظرات تزعجها، وهو ما تأكدت منه إذ حاول التسلل إلى غرفتها لكنه فشل في الأمر.

منى زكي تتعرض لإصابة بالغة

وانتهت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7، بتعرض «حنان» لإصابة بالغة بإحدى ساقيها بعدما سقطت فوقها قطعة حديدية بالخطأ في أثناء عملها على متن المركب في اليوم التالي من الصيد، وسرعان ما جرى نقلها إلى المستشفى بعدما نزفت كثيرًا.