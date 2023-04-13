مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7.. فلاش باك يعيد منى زكي لأحزانها

أحداث الفلاش باك ما زالت تتصدر المشهد الأول ضمن الأحداث، وهو ما بدأ به مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7، والذي جاءت بتعرض منى زكي «حنان» لموقف حرج أمام طفلها عمر شريف «ياسين»، بعدما انقطعت الكهرباء عن شقتهم السكنية، وهو ما دفع ابنها إلى فتح باب الشقة للتأكد هل ما كانت الكهرباء قد انقطعت في مسكنهم فقط أم جاء العطل عموميًا بالمنقطة.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7

وبعد ثوانٍ وجد «ياسين» أن الكهرباء قد انقطعت عن منزلهم فقط، ليسأل والدته عن السبب، فتخبره بأنهم لم يسددوا قيمة الفواتير الشهرية للكهرباء، وتحاول منع دموعها أمامه لكنها لم تتمكن من الأمر، ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7.

وبسبب شعور منى زكي «حنان» بالعجر لعدم قدرتها على توفير نفقات منزلها، نظرًا لتحكم حماها في أموال أولادها كونه الواصي عليهم بعد وفاة والدهم، تنهمر دموعها أمام طفلها، لكنها تقرر تحويل المشهد المأساوي لآخر يتسم بالمرح، بعدما أوقدت الشموع بسبب انقطاع الكهرباء، ومن ثم طلبت من طفلها الاحتفال بعيد ميلادها رغم أنه لم يأتي بعد، قائلة له: «هو العيد الميلاد محتاج إيه غير شموع».

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي مشوق نحو أرملة تتعرض لقسوة حماها بعد وفاة زوجها، ولكونه الواصي قانونيًا على أموال أطفالها يبدأ في التحكم بهم، ومنع النقود عنهم إلا للضرورة القصوى، وهو ما دفعها لأخذ أطفالها والسفر من الإسكندرية إلى دمياط.

ويشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية، منى زكي، دياب، جميل برسوم، أحمد خالد صالح، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، نهى عابدين، رشدي الشامي، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.