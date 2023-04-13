المخرج محمد دياب: بدايتي قبل أشقائي ظلمهم.. و«تحت الوصاية» شهادة بموهبتهم

هنأ المخرج محمد دياب، شقيقاه خالد وشيرين دياب، مؤلفا مسلسل تحت الوصاية للمخرج محمد دياب، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية التي حققها المسلسل، واضاف قائلا: «مبروك لخالد وشيرين دياب على الإبداع في سيناريو تحت الوصاية».

وتابع محمد دياب في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك: «بدايتي قبل خالد وشيرين ظلمتهم لأنه خلاني باخد كل التقدير في أعمالنا المشتركة، فخالد وشيرين شركائي في (اشتباك) و(أميرة) اللي راحوا أكبر مهرجانات العالم وفتحولي باب هوليود بس دايماً في تعامل إن أنا اللي ورا النجاح».

محمد دياب: تحت الوصاية إقرار بموهبة خالد وشيرين كمؤلفين

وأضاف: «الحقيقة أنى بطلت اكتب لوحدي لأن كتابتي مع خالد وشيرين بتبقي أحسن مش عشان هما اخواتي، انهارده مستوى تحت الوصاية اللي بتعلم منه حاجات هو إقرار بموهبة خالد وشيرين كمؤلفين من أحسن مؤلفي مصر والوطن العربي».

ووجه المخرج محمد دياب تحية لصناع مسلسل تحت الوصاية: «مبروك لكل عناصر نجاح المسلسل بقياده العبقري محمد شاكر وللإنتاج (المتحدة - سعدي وجوهر) اللي تحمسوا لموضوع زي ده، ومبروك للحقيقية والصادقة الفنانة مني زكي».