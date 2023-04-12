مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21.. الشافعي يلقي درسا عن «رمي بالمحصنات»

عرضت الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، بطولة النجم خالد النبوي، أحداثا مثيرة.

واجتمع الإمام الشافعي بطلابه وتلاميذ، ليلقي عليهم دروسه المعتادة، وكان درسهم خلال الحلقة عن المحصنات.

وقال الشافعي لطلابه: «الرمي بالمحصنات لا بد من وجود 4 شهود على الواقعة، وإذا ثبت كذبهم فلا بد من معاقبتهم 80 جلدة حال طلب المظلوم».

الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام

وكانت الحلقة العشرين من المسلسل قد تناولت مشهد مقابلة بين هند، الفنانة سلمى أبو ضيف، لعمرو «رامز أمير»، وتجمعهما قصة حب نقية على ضفاف النيل، بعد إنقاذه الطفل إبراهيم «الطفل السارق»، الذي تبناه الإمام الشافعي من الغرق، وظهر عمرو خلال الحلقة وهو يغيير ملابسه التي ابتلت بعد نزوله النيل، وإنقاذ الطفل الصغير.

شقيق زوج هند المتوفى

وفي الوقت ذاته، كان «عقيل» شقيق زوج هند المتوفى، يراقب المشهد لكنه قرر الوقيعة بهما في تهمة رديئة، وذلك بعد أن رفضت هند الزواج منه وأمسك بعمرو، وهو من جمعهم ليشهدوا عليهم وذهب تحت منزل هند ليفضح أمرها أمام الجميع.