أمين الفتوى بدار الإفتاء يوجه رسالة عبر قناة الناس لمن يشعروا بليلة القدر

نصح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المسلمين بأن ينشطوا في العبادة خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، مضيفًا: «يا جماعة هما 10 أيام انشطوا فيها للعبادة»، مستنكرًا من يعبدوا الله في الليالي الوترية فقط.

الله يتجلى على عباده في الثلث الأخير من الليل

وكشف «عويضة»، خلال لقائه مع برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، عن استحباب العلماء لمن رأى ليلة القدر أو شعر بها أو شعر بفتح الله عليه فيها ألا يخبر أحدا، موضحا: «لأن ممكن تخبرني أنا فأصاب بإحباط وأكسل عن العبادة، وممكن أنا في لحظة في الأيام المقبلة أدعي وربنا يستجيب».

وأشار أمين الفتوى إلى أن الله يتجلى على عباده في الثلث الأخير من الليل، ويسأل «هل من داع فأستجيب له» مؤكدًا أن كل ليلة يتقبل فيها الله الدعاء من الإنسان هي ليلة قدر له.

وحذر «عثمان» من يشعروا بليلة القدر أن يخبروا غيرهم بذلك، حتى لا يفتروا عن العبادة في الأيام المتبقية من شهر رمضان.