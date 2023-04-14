مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023 أمر يهم العديد ممن يرغبون في متابعة أحداث العمل، وذلك لما تضمنه من أحداث مشوقة مهمة، جاءت بشأن تسليط الضوء على قانون الوصاية وبعض من قوانين الأسرة والمرأة في المجتمع، وذلك من خلال أرملة تحاول التخلص من وصاية حماها على أموال أولادها لطمعه في حقهم.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023

وتأتي مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، على النحو الآتي:

- يعرض للمرة الأولى على قناة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- تأتي الإعادة الثانية الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- ويعاد على شاشة «DMC دراما»، في الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

العديد من الأحداث الشائكة يضمها مسلسل تحت الوصاية، التي تسلط الضوء على قانون الوصاية، وتأثيره على مصير منى زكي «حنان»، التي تجسد دور أرملة تجد نفسها تعيش «تحت رحمة» حماها كونه واصيًا على أموال طفليها، الذي يلعب دوره الفنان جميل برسوم.

وتقرر «حنان» الانتقال بطفليها من الإسكندرية إلى دمياط، حتى تحاول توفير مصدر رزق لأولادها من خلال العمل على مركب الصيد الخاصة بزوجها الراحل.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يضم أبطال مسلسل تحت الوصاية نخبة من الفنانين، هم، منى زكي، أحمد خالد صالح، خالد كمال، دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، ثراء جبيل، جميل برسوم، على الطيب، مها نصار، جميل برسوم، عفاف رشدي، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.