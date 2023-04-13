الولايات المتحدة تبحث مع سنغافورة وكوريا الحنوبية القضايا الثنائية

يرأس المستشار الأمريكي ديريك شوليت، وفدا إلى سنغافورة وجمهورية كوريا اليوم الخميس، ولمدة 5 أيام، للتواصل مع كبار القادة الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

تعاون بين أمريكا والآسيان

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن شوليت سيلتقي في سنغافورة مع كبار المسؤولين لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وسنغافورة، ولتأكيد الالتزام المشترك بمركزية الآسيان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والمزدهرة.

كما سيناقش جهود المسؤولين الحكوميين، للتنسيق بشأن ميانمار وغيرها من التحديات الإقليمية والعالمية.

وفي اجتماعات مع الأكاديميين والمحللين، سيناقش المستشار أهم القضايا العالمية والإقليمية.

وفي اجتماعات مع البنوك السنغافورية الرئيسية، سيراجع المستشار العقوبات الأمريكية المتعلقة بميانمار.

وفي جمهورية كوريا، سيلتقي المستشار شوليت مع كبار المسؤولين لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، لتعزيز الشراكة والتعاون العالمي بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أنه يتطلع إلى مناقشة الدور العالمي المتوسع لجمهورية كوريا مع قادة الرأي.