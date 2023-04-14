«حماية المستهلك» بسوهاج توضح شروط وطرق استبدال واسترجاع ملابس العيد

كشفت سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، كيفية استبدال أو إرجاع الملابس الجديدة للمحال التجارية في حال وجود عيوب بها، وذلك تزامنا مع استعدادات استقبال العيد، وإقبال الكثير من المواطنين على شراء ملابس العيد.

إعادة الملابس بالفاتورة

وقالت مدير إدارة حماية المسهلك لـ«الوطن»، إن الوحدة تصلها العديد من الشكاوى يوميا من المواطنين مع اقتراب الأعياد والمواسم بشأن إعادة الملابس لأسباب مختلفة بينها عيوب الصناعة، مؤكدة أن أول ما يضمن حق المواطن ويساعد الوحدة على استعادته هو الفاتورة الضريبية، لذا يتم سؤال المواطن في البداية «معاك فاتورة شراء ولا لأ»، لأن الفاتورة هي وسيلة إثبات التاريخ والذي هو العنصر الأساسي في الاستبدال والاسترجاع.

وأضافت أنه يتم التأكد أن الاسترجاع أو الاستبدال يكون في المدة القانونية وهي 14 يوما من تاريخ الشراء المدون في الفاتورة، كما أن الفاتورة تثبت عملية الشراء من البداية، وتوضح السعر.

تطبيق روح القانون

وتابعت أنه في حال عدم وجود فاتورة، خاصة أن كثير من المحلات لا تعطي العميل فاتورة خاصة في القرى والمراكز، لا يحق للعميل إعادة أو استبدال الملابس، ولكن تعمل وحدة حماية المستهلك بسوهاج على تطبيق روح القانون ومساعدة المواطنين بعدة طرق ووسائل لإثبات حقهم، بشرط أن تكون الملابس جيدة وغير مستعملة تماما، وتحمل بطاقة الشراء «التيكت»، وخلال المدة القانونية 14 يوما.

طرق التواصل مع حماية المستهلك

وأعلنت مدير حماية المستهلك عن عدة طرق لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بحماية المستهلك بسوهاج منه:

- تقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج.

- إرسال الشكوى من خلال رسائل صفحة الإدارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

- الاتصال على رقم 01124607848 أو إرسال رسالة واتس آب على نفس الرقم.