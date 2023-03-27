تحرير 31 محضرا تموينيا لمحلات في حملة لـ«حماية المستهلك» ببني سويف

تمكنت حملة تموينية قادها جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، بإشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم، من تحرير 31 محضراً تموينيًا لمحلات وسلاسل تجارية مركز بني سويف وبني سويف الجديدة شرق النيل ومركز ناصر.

حملة تموينية

وتمكنت الحملة التموينية من تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 محضرا لعدم توافر الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، و7 محاضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الأجراءات اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة في هذا المجال.

توافر السلع

كما تضمنت الحملة تفقد سير العمل في عدد من معارض وشوادر «أهلاً رمضان»، ومخازن التموين بناصر، وبعض المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر كافة السلع ومتابعة حركة البيع والشراء.

استمرار الحملات الرقابية

من جانبه كشف اللواء سامي علام السكرتير المساعد في بني سويف، توجيهات محافظ بني سويف باستمرار حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحلات التجارية، ومكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومنع التلاعب في السلع الأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،وذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة، في إطار خطة المحافظة في هذا الجانب.