إصابة 7 في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي المنيا»

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة، بسبب انفجار الإطار، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طالب.

انقلاب ميكروباص في مركز مغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «8276 ع ه ا»، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة.

المصابون من طهطا بسوهاج

أسفر الحادث، عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من مركز طهطا في محافظة سوهاج وهم: ماريو بطرس 21 عاما، محمد سيد 22 عاما، مينا رأفت 29 عاما، جرجس رزق21 عاما، مريم ثروت 22 عاما، أبانوب تواضروس 22 عاما، وشنودة ثروت 30 عاما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وانتقل رجال المرور لموقع الحادث لرفع آثاره ومعرفة ملابساته، وجرى التحفظ على السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة.