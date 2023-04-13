مصرع شخص وإصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين جميعهم من محافظة قنا بجنوب الصعيد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8147 ص ط ج، ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر غن مصرع شخص جاري تحديد أسمه وعنوانه.

إصابة 8 جميعهم من محافظة قنا

كما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص جميعهم من محافظة قنا وهم: عثمان مختار محمد 27 عاما، شقيقه وليد 28 عاما، أحمد محمد عبد الحفيظ 55 عاما، صادق أبو العلا حسن 39 عاما، جرجس صبحي سالم 50 عاما، حسين فؤاد حسين 46 عاما، عصام علي محمد 23 عاما، محمد مبارك 32 عاما.

تم نقل المصابين إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.