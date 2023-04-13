نائب محافظ المنيا يوجه بالتواجد الميداني لرصد التعديات وإزالتها

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً، مع الجهات المعنية بالتصدي لحالات إزالة التعديات بجميع الوحدات المحلية، بهدف متابعة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، لاتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لحالات التعديات وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، نواب رؤساء المراكز والمدن، مسؤولي حماية الأراضي، فنيين التنظيم بجميع المراكز، مسئولي وحدات المتغيرات المكانية، مسئولي إدارات الإزالات والإشغالات بالوحدات المحلية، والجهات المعنية.

احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه لجميع أهالي محافظة المنيا وللإخوة المسيحيين لاقتراب احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وشدد نائب المحافظ، على التعامل الفوري والحاسم مع المتعديين بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، مؤكدا تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد للقضاء على عشوائية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين، من خلال تطبيق الإزالة الفورية والتحفظ على معدات وأدوات البناء.

التواجد الميداني فترة الإجازات لرصد التعديات

وجه نائب المحافظ، نواب رؤساء المدن وفنيي التنظيم ومسئولي حماية الأراضي والمتغيرات المكانية، بالتواجد الميداني طوال فترة الإجازات لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين والمتعديين.

وأكد نائب المحافظ، أنه لا مكان للمقصرين والمتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين به، وان هناك إجراءات رادعه حيال ثبوت حالات التقصير للتصدي تجاه مخالفات البناء العشوائي.