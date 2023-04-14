قيس سعيد يؤكد تمسك الشعب التونسي بسيادته كاملة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن شعبه متمسكا بسيادته كاملة، مشدّدا على أن بلاده كبيرة بإرادة شعبها، وهي تعجّ بالموارد، لكن العبث بهذه الخيرات وسوء الاختيارات التي تمت، هو الذي أدى بها إلى هذا الوضع، مضيفا أن تونس قادرة بفضل إيمان شعبها، في استقلال قرارها وفي سيادتها، على أن تُسمع صوتها وتُوضّح للكثيرين ممّن يبحثون عن اللبس والتشكيك.

اجتماع بين رئيس تونس ورئيس الوزراء

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الذي تم خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق الحكومية، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بالتوازنات المالية للدولة.

وأضاف أن الكثيرين يعملون من أجل إفشال أي مشروع لأن مشاريعهم الوحيدة هي السلطة المرتمية في أحضان المال الفاسد والعمل على تأجيج الأوضاع بشتى الطرق بالرغم من أنهم يعلمون علم اليقين بأن لا صدى لما يقولون ويفعلون وهم خاسئون أمام الشعب التونسي.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسية، في هذا السياق، مجدّدا على أن الذوات البشرية ليست وحدات رياضية أو مجرّد أرقام، مؤكّدا أن كل توازن يجب أن يقوم على ضمان حقوق المواطنين وعلى ضمان السلم الأهلية.