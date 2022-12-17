قيس سعيد: طريقة الاقتراع السابقة «بائدة».. والانتخابات فرصة للتغيير

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، إن الانتخابات التشريعية الحالية تقطع الطريق على من نصّبوا أنفسهم أوصياء على تونس، لافتاً إلى أنها فرصة تاريخية للتغيير ولا يجب تفويتها.

طرق الاقتراع السابقة انقرضت

وذكر «سعيد»، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية، أن طرق الاقتراع السابقة انقرضت، والتجارب أثبتت ذلك، وهناك من يرفع شعارات الإصلاح وهو خارج مسارها.

وحث «سعيد» التونسيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية، ونوه إلى أن الشعب التونسي قادر على التقدم وصنع التاريخ.

وأشار الرئيس إلى أن البرلمان القادم يجب أن يصدر القوانين المعبرة عن تطلعات الشعب، ويجب العمل علي تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية.

أكثر من 9.2 مليون ناخب بالمشاركة في الاقتراع

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح اليوم، لقيام الناخبين بالإدلال بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، تطبيقًا لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد.

واستقبلت مكاتب الاقتراع البالغة عددها أكثر من 11 ألف مكتب، الناخبين عند الساعة 8 صباحًا وفقا للتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتي الساعة 6 مساء اليوم.

ويُسمح لأكثر من 9.2 مليون ناخب بالمشاركة في الاقتراع لانتخاب 161 نائبًا جديدًا، لكن من المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى انتخاب مجلس منقوص العدد بسبب غياب مرشحين في سبع دوائر.