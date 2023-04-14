انهيار عقار واستخراج 3 من تحت الأنقاض بالإسكندرية

انهار منذ قليل، عقار بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، مكون من 4 طوابق، وجرى استخراج 3 أشخاص من تحت الأنقاض، بينما يجري البحث عن آخرين في الوقت الراهن.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بانهيار عقار بمنطقة الورديان، وسط أنباء عن وجود عالقين أسفل العقار.

المعاينة الأولية

أفادت المعاينة الأولية بأن عقار انهار بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية المحافظة، مشيرة إلى أنه تم استخراج 3 أشخاص من أسفل الأنقاض غير معلوم حالتهم، وجار البحث عن أشخاص عالقين أسفل العقار.

مسؤولو غرب تلقوا إخطارا بانهيار العقار

وكشف مسؤولو حي غرب الإسكندرية، عن تلقيهم إشارة بانهيار عقار بمنطقة الودريان، وجار الانتقال إلى موقع الحادث لمعرفة ملابسات الحادث.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق المعنية.