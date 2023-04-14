تكريم عشرات الأطفال من حفظة القرآن الكريم في سوهاج

حالة من الفرحة والسعادة غمرت عشرات الأطفال من حفظة القرآن الكريم في محافظة سوهاج، أثناء تكريمهم في حفل بهيج نظمته إدارة أوقاف ساقلته، في ليالي شهر رمضان الكريم.

وحضر الحفل العديد من المسؤولين والمعلمين، والمواطنين، إذ جرى تكريم الأطفال الذين حفظوا القرآن الكريم كاملاً أو بعض أجزائه، وتم تقديم الجوائز والهدايا لهم.

وعبر الأهالي والحضور عن سعادتهم وفخرهم بهذه الإنجازات الرائعة، مؤكدين أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه في المجتمع، ونشر القيم الحميدة، وأنه يسهم في تعزيز القيم والروحانية في الأسر والمجتمعات.

وقال الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، إن اهتمام الصعيد وخاصة في القرى والنجوع بتحفيظ القرآن الكريم بالمساجد أو عبر الكتاتيب المرخصة من الأزهر، تساهم في صناعة الوعي الحقيقي التي تسعى إليه الدولة المصرية، وتضمن لنا شبابا صالحين داعمين لبناء الجمهورية الجديدة على أسس دينية سليمة.

جاء ذلك في الأمسية الدينية التي شارك فيها حارص، والشيخ محمد زكي الأمين الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية وأقامتها إدارة الأوقاف، لتكريم أكثر من 100 من الحافظين والمحفظين للقرآن الكريم

وأضاف حارص، أن أهل القرآن في أي بقعة أو قرية، بمثابة أسباب لنشر تعاليم الإسلام، وانتشار حفظ القرآن، لأن الحافظين يتحولون مع مرور الزمن إلى محفظين.