إصابة 7 إثر انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الزراعي في المنيا

أصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية هروط بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «1748 ن ي د»، ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام قرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لأبا البلد في مركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

نقل 7 مصابين إلى مستشفى مغاغة

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هم: آية أحمد فرج 20 عاما، زهراء أحمد عبد العال 20 عاما، أمير جابر سعد 35 عاما، محمد أحمد البدري 35 عاما، محمد الريدي حيدر 32 عاما، يقيمون في مركز بني مزار، وحسام عصام صلاح 25 عاما، مقيم بمطاي، ورجب حسن السيد 60 عاما، مقيم بمغاغة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات سحجات واشتباه ارتجاج وكسور، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.