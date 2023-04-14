ناقد فني يشيد بمنى زكي في مسلسل تحت الوصاية: تكليل لمشوار مميز ومختلف

أشاد الناقد الفني أندرو محسن، بالفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، قائلا إنها تنافس ضمن الأفضل في الموسم الرمضاني الجاري، بما تقدمه من أداء لافت، مؤكدا أن دورها هذا العام، تكليل لمشوار مميز ومختلف في اختياراتها.

وكتب أندرو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من 2013 لـ2023، منى زكي قدمت 4 مسلسلات بس: آسيا، أفراح القبة، لعبة نيوتن، تحت الوصاية.. كل مسلسل منهم فيه موضوع مختلف وشخصية مختلفة تمامًا، ومفيش واحد فيهم نقدر نقول عليه تقليدي، أو فيه خلطة مضمونة النجاح».

وأضاف: «بتاخد وقت كويس في اختيار المشاريع اللي هتشتغلها، ورغم تفاوت مستواهم وتفاوت التلقي بتاع كل واحد فيهم جماهيريًا، الحاجه اللي تحسب لمنى زكي إنها مش بتلعب السهل أو المضمون، ومش بتصر تكون موجودة كل سنة لمجرد التواجد»، جدير بالذكر أنها خلال هذه الفترة، اشتغلت مع 3 من أهم مخرجي المسلسلات في السنوات الأخيرة: «محمد ياسين، تامر محسن، محمد شاكر خضير».

واختتم: «النتيجة إنها كل مرة بتظهر بشكل لافت وباين فيه المجهود، وبتنافس كممثلة ضمن الأفضل في الموسم.. مبسوط حقيقي بنجاح مغامرتها الجديدة، تحت الوصاية».