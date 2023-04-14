الاهتمام بالتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، أمر يزداد بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تصاعد الأحداث بالعمل الذي يتضمن العديد من التطورات الدرامية المشوقة، بعدما نجحت منى زكي «حنان» في تشغيل مركب الصيد الخاصة بزوجها الراحل، والصعود على متنها بل وتولي قيادتها وسط الصيادين، ومن ثم بيع ما تحصده بالسوق المخصصة لبيع صيد البحر.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

وتتمثل القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023 في كل من شاشات «DMc» و«DMC دراما»، وعلى منصة «watch it».

وفيما يأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، على النحو الآتي:

تردد قناة «DMc»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (12091).

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

• تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

قصة مسلسل تحت الوصاية

في إطار اجتماعي تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية، نحو أرملة صغيرة في السن تجسد دورها منى زكي، تتعرض لقسوة التصرف من حماها لشدة تحكمه بمصاريف أولادها ومنزلها، وذلك لكونه واصيًا على أموال أطفالها، وهو ما يشعرها بالعجز في توفير حياة كريمة لطفليها، لتقرر اصطحابهما والانتقال خفية من الإسكندرية إلى دمياط، لتوفير مصدر رزق لهما.

ومن ثم تسرق الأرملة مركب الصيد الخاصة بزوجها الراحل، بهدف تشغيلها مرة أخرى في البحر، وهو ما كان يرفضه حماها وشقيق زوجها، حتى تنجح في الأمر، وتتولى قيادة مركب الصيد، وتبدأ في توفير مصدر رزق لطفليها وسط شعور كبير بالمعاناة.