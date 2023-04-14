استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني التي تبدأ 6 مايو المقبل.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني.. الصفين الرابع والخامس الابتدائي

جاء جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو 2023: العلوم

الإثنين 8 مايو 2023: المهارات المهنية

الأربعاء 10 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

الأربعاء 10 مايو 2023: تكنولوجيات المعلومات

السبت 13 مايو 2023: اللغة الإنجليزية

الإثنين 15مايو 2023: الرياضيات.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني.. الصف السادس الابتدائي

وجاء جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في بني سويف 2023 الترم الثاني للصف السادس الابتدائي رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 9 مايو 2023: العلوم

الخمبس 11 مايو 2023: الرياضيات

الأحد 14 مايو 2023: اللغة الأجنبية

الثلاثاء 16 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني.. الصف الأول الإعدادي

وجاء جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني للصف الأول الإعدادي لتبدأ يوم الأربعاء 10 مايو المقبل كالتالي:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 11 مايو 2023: الجبر والأحتمال

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

الأحد: 14 مايو 2023: اللغة الأجنبية

الإثنين: 15 مايو 2023: العلوم

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني.. الصف الثاني الإعدادي

وجاءت جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني للصف الثاني الإعدادي لتبدأ يوم الأربعاء 10 مايو المقبل كالتالي:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الخميس 11 مايو 2023: العلوم

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

الأحد: 14 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الإثنين: 15 مايو 2023 : اللغة العربية والخط والإملاء.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني.. الصف الثالث الإعدادي

وجاء جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» لتبدأ يوم الخميس 18 مايو المقبل كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023: التربية الرياضية

السبت 20 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت 20 مايو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 مايو 2023: الهندسة.

الأحد 21 مايو 2023: التربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الثلاثاء 23 مايو 2023: التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023: العلوم.