بعدما شهدت الحلقات الماضية الكثير من الأحداث الشيقة، تزامنا مع عرضه في شهر رمضان المبارك، يتساءل الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار في الحلقة 21 شهدت مواصلة مهرة «ياسمين عبد العزيز» عملها في المصنع الخاص بها لافتتاحه قريبا خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21.

وتأتي سحر «مها نصار» لزيارتها في المصنع، وتواجهها مهرة حول خيانتها لها، وإخبارها لزيدان «ماجد المصري» بخروج جابر من السجن، ومن قبلها أخبرت جابر بمكان الفيلا، وتخبرها أنها تركت المنزل والمصنع وليس لها مكان تذهب إليه، لترد عليها سحر وتبرر خيانتها لها بصعوبة الظروف التي تعيشها، لتطردها مهرة وتمنعها من نطق اسمها على لسانها مرة أخرى.