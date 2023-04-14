موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc

بدء الأحداث بجريمة قتل يدفع الكثير للاهتمام بمتابعة مسلسل كشف مستعجل، الذي يدور في إطار كوميدي على مدار الـ 15 في النصف الأخير من شهر رمضان المبارك.

وكشفت حلقة أمس من مسلسل كشف مستعجل، عن انهيار الدكتور سهام أبو الرجال بالبكاء في صلاته، بسبب جريمة قتل تورط فيها، وندم على ما فعل، وطلب من الله أن يتجاوز عنه ويمنحه فرصة لأداء العمرة، ليتخلص من الذنب، لكن يوسف كان سعيدا بجريمة القتل التي نفذها سهام وقال له: «دي أول عمليه أنفذها من غير ما أيدي تتلوث فيها.. أنا عايز صبي معاي» مشيرا إليه.

موعد إعادة الحلقة الـ8 من مسلسل كشف مستعجل

يستطيع متابعو مسلسل كشف مستعجل، متابعته يوميًا وفقًا للموعد الذي يتلائم مع المشاهد حيث يعرض ويعاد 6 مرات يوميًا عبر 4 قنوات، وهي: dmc، وقناة dmc دراما، وقناة الحياة، وقناة الحياة مسلسلات، وذلك في 6 توقيتات مختلفة.

- يعرض يوميا على قناة dmc دراما الساعة 8.30 صباحًا.

- يعرض يوميًا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

- يعرض على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.