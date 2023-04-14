كل ما تود معرفته عن حملة «خليك إيجابي» للخط الأخضر الثالث للمترو

أطلقت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، حملة بعنوان «خليك إيجابي»، وهي عبارة عن خطوات صغيرة يمكن أن تغير حياة مستقل القطار ومن معه للأفضل.

توضيح السلوكيات الإيجابية في المترو

وفق تقرير للشركة، فإن حملة «خليك إيجابي»، توضح للركاب السلوكيات التي يشكو منها الآخرين وتتسبب في تعطيل القطارات وأذى للركاب، وعلى أساس ذلك تعمل الحملة على توضيح السلوكيات الإيجابية في المترو أو قطار العاصمة الإدارية الجديدة المعروف بالقطار الكهربائي الخفيف.

طرق استخدام مترو الخط الثالث وقطار العاصمة الإدارية

ونشرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدداً من الفيديوهات التوضيحية لحملة «خليك إيجابي»، تتضمن مجموعة جديدة من الطرق لاستخدام المترو وقطار العاصمة تحت شعار: «عاوزينك دائماً مرتاح وفي أمان من أي خطر خلال رحلتك في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة تابع حملتنا خليك إيجابي وخليك دائما إيجابي ليك وللآخرين».

نصائح تقدمها حملة «خليك إيجابي»

وضمن النصائح التي تقدمها حملة «خليك إيجابي»، هي أن يبقى الراكب خلف خط الانتظار على الرصيف، وممنوع تماماً النزول على سكة القطار، وفي حالة وقوع أي حادث يرجى إبلاغ أحد موظفي «RDMC» وسيقومون باللازم على الفور، أيضاً من المهم عدم إعاقة إغلاق الأبواب وعدم الصعود أو النزول عند سماع صافرة التنبيه الخاصة بإغلاق أبواب القطار.