مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 بطولة مصطفى خاطر وهنادي مهنا

التوبة عن جريمة القتل بمحاولة إجراء شعيرة العمرة واحدة من الأحداث التي بدأت بها الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل، الذي يعرض ضمن حلقات الجزء الثاني من الدراما الرمضانية 2023.

كما تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل مفارقات غريبة حيث رتب مودي الجزاز «محمد لطفي»، لقاء مع والدة يوسف ودعاها على العشاء بالمطعم الخاص به، ما أثار قلق يوسف «مصطفى خاطر»، لتدخل والدته في شؤون عمله، وذكر له «الجزاز»: «أنا مش محتاج لماما في حاجة، كفاية فيديوهاتك اللي عندي»، ليوضح له يوسف أنه لم يرد الامتناع عن الشغل واستكمال الجرائم، فنصحه «الجزاز» بعدم تضييع الفرصة، وطلب منه أن يكثف جهوده في الجرائم التي ينفذها.

وتناولت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل تحويل عيد ميلاد سارة ابنه الدكتور سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن» مسرحا لمشاجرات وخلافات عائلية تسببت في حبسه هو وصديقه يوسف، حيث وقع خلاف بين زوجته ووالدته «هناء الشوربجي»، ونشب خلاف بينه وبين وزوجته، وبسبب مشادات كلامية بينهما.

كما اضطر سهام لصفع زوجته، فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة وتسببت في حبسه.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في رمضان 2023، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام 9:30 مساءا، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

ومنذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي كشف مستعجل وهو مليء بالإثارة والتشويق حيث يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ما جعل العمل الدرامي يلاقي أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

ويتكون كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.