«السكة الحديد» تعلن توفير 98 ألف مقعد بالقطارات لعيد الفطر غدا

أعلن المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن توفير أكثر من 98 ألف مقعد بعدد 130 قطاراً إضافياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من غداً الأحد الموافق 16 أبريل الجاري، موضحاً أن الهيئة كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر، وتعمل حالياً على الصيانة الجيدة لجميع القطارات، مشدداً على قيادات الهيئة بضرورة متابعة حركة القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي.

تشغيل 130 قطاراً إضافياً على السكة الحديد

وأضاف المهندس محمد عامر، في تقرير له، أن القطارات الإضافية التي يبدأ تشغيلها اعتباراً من غد الأحد تعمل حتى يوم 29 أبريل الجاري، علاوة على القطارات الحالية، وذلك على خط «القاهرة أسوان»، تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم، موضحاً أنها تشمل قطارات مكيفة وقطارات ذات تهوية ديناميكية.

تفاصيل القطارات الإضافية المكيفة

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن القطارات الإضافية المكيفة هي قطار 1940 VIP القاهرة / أسوان وقطار 1941 قطارVIP أسوان / القاهرة، و4 قطارات ثالثة مكيفة يومياً وهم قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان وقطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة وقطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان وقطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة.

القطارات ذات التهوية الديناميكية

أما القطارات ذات التهوية الديناميكية، فهي تشمل قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان وقطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة وقطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان وقطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة.

وأكد المهندس محمد عامر، أنه بذلك يكون تم إضافة 78 قطار مكيف و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالي 130 قطار خلال عطلة عيد الفطر المبارك.