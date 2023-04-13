كيف استعدت السكة الحديد لعيد الفطر المبارك؟.. خدمات تُقدم لأول مرة 

اختلفت استعدادات هيئة السكك الحديدية، لاستقبال عيد الفطر المبارك هذا العام عن أي عام آخر، وذلك بتقديم مجموعة مهمة من الخدمات لجمهور الركاب، في إطار حرصها المستمر على تحسين جودة الخدمات، كما اشتملت هذه الاستعدادات على توجيهات مهمة ليس للركاب فقط، بل أيضًا لقيادات هيئة السكة الحديد وقائدي القطارات.

تطوير عربات القطار الإسباني

جاءت بداية هذه الاستعدادات المختلفة لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023، في تطوير عربات القطار الإسباني والتي مر عليها ما يقرب من 40 عام من عدم التطوير، في إطار مشروع تطوير القطار الإسباني بداية من دهانات العربات والصاجات والكهرباء، فضلًا عن تجديد الكراسي لتقديم خدمات متميزة للركاب، وفق تقرير للهيئة.

أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر، لذلك فمن المقرر أن يتم تشغيل القطارات التي تم تطوير عرباتها قبل عيد الفطر المبارك، حيث تتم حاليًا أعمال التطوير في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، والتي تعتبر عصب هيئة السكك الحديدية.

للاطلاع على تفاصيل مشروع تطوير عربات القطار الإسباني، اضغط هنا.

لم تقتصر الخدمات الجديدية قبل عيد الفطر المبارك، على تطوير عربات القطار الإسباني، بل تشمل أيضًا على تشغيل 130 قطارًا إضافيًا بإجمالى 98176 مقعد خلال عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 أبريل الجاري.

اشتملت القطارات الإضافية على أكثر من نوع، وفق تقرير هيئة السكك الحديدية، أولها القطارات المكيفة حيث تقرر تشغيل 2 قطار «VIP» يوميًا، قطارات ذات التهوية الديناميكية حيث تقرر تشغيل 4 قطار تهوية ديناميكية، فضلًا عن تشغيل 4 قطار ثالثة مكيفة يوميًا.

للاطلاع على تفاصيل القطارات الإضافية، اضغط هنا.

أيضًا قررت هيئة السكك الحديدية، تشغيل قطار التالجو يوميًا على خط القاهرة / أسوان، موضحة أن هذه النوعية من القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، لأنها مزودة بكاميرات مراقبة وشاشات عرض داخل العربات، فضلًا عن سرعتها ونظافتها الجيدة، أيضًا انطلاق القطار الثالث من قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة / الإسكندرية.

وفي سياق متصل، شدد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، مشددًا على الركاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة باستقلال القطارات كحجز التذاكر لتفادي التعرض لأي غرامات.