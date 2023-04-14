«الأرصاد الجوية» تكشف حالة الطقس والظواهر المتوقع حدوثها اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر المتوقعة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت اليوم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّ حالة الطقس تشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة حيث تصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75% على الوجه البحري.

الأرصاد الجوية وحالة الطقس

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس لن تشهد سقوط أمطار كما حدث خلال الأيام الماضية بل يشعر المواطن بتحسن كامل وعودة الاستقرار لصورته الطبيعية لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، كما تتكون الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

ويشعر المواطن بأجواء مائلة للحرارة اليوم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب الصعيد، وباردة ليلا على شمال البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

ويسيطر على مشهد الطقس وفق الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم 14 أبريل 2023

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على هذا النحو:

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 26 - 16

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 16

- طنطا 25 - 15

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 22 - 12

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 25 - 14

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23 - 12

- كاترين 20 - 10

- الطور 28 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 21 - 11

- السلوم 24 - 11

- سيوة 26 - 10

- رأس غارب 27 - 18

- الغردقة 28 - 17

- سفاجا 27 - 17

- مرسى علم 28 - 18

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 24 - 19

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 25 - 18

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 28 - 15

- المنيا 28 - 14

- أسيوط 28 - 14

- سوهاج 29 - 15

- قنا 30 - 16

- الأقصر 31 - 17

- أسوان 33 - 19

- الوادي الجديد 30 - 18

- أبو سمبل 31 - 19