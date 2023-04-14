«الأرصاد» تعلن تحسن كامل في الأحوال الجوية وعودة الاستقرار

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن بدء التحسن الكامل في الأحوال الجوية وعودة الاستقرار لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع كما تتكون الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

ويسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتشهد البلاد وفق الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة حيث تصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 26 - 16

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 16

- طنطا 25 - 15

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 22 - 12

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 25 - 14

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23 - 12

- كاترين 20 - 10

- الطور 28 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 21 - 11

- السلوم 24 - 11

- سيوة 26 - 10

- رأس غارب 27 - 18

- الغردقة 28 - 17

- سفاجا 27 - 17

- مرسى علم 28 - 18

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 24 - 19

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 25 - 18

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 28 - 15

- المنيا 28 - 14

- أسيوط 28 - 14

- سوهاج 29 - 15

- قنا 30 - 16

- الأقصر 31 - 17

- أسوان 33 - 19

- الوادي الجديد 30 - 18

- أبو سمبل 31 - 19