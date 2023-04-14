تفاصيل حبس المتهمين بسرقة الأسلاك النحاسية من العقارات في «بدر»

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين بسرقة الأسلاك النحاسية من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء في منطقة بدر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الخميس القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية والنحاسية من عقار تحت الإنشاء في بدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمون بتفاصيل جريمة السرقة، وتصرفهم في المسروقات إلى أحد تجار الخردة «سيء النية»، والذي استطاعت الأجهزة الأمنية القبض عليه وفي حيازته 500 كيلو جرام من الأسلاك النحاسية وحديد التسليح.

العقوبة القانونية المنتظرة

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها الـ 3 أشخاص المتهمين بسرقة الأسلاك النحاسية في بدر، يقول المحامي رامي ربيع مقلد لـ «الوطن»، إنه حسب المواد أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبتهم سوف تصل إلى الحبس، وذلك في حال إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة أخرى.