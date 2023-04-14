انتشال 5 جثث من تحت أنقاض عقار الورديان المنهار بالإسكندرية

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى 5 وفيات و3 مصابين، ويجري البحث عن آخرين في الوقت الراهن.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية اليوم

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانهيار عقار بمنطقة الورديان، وسط أنباء عن وجود عالقين أسفل العقار.

وأفادت المعاينة الأولية أن عقارا انهار في شارع عبيد حسن بجوار جامع حبشي بمنطقة الورديان التابع لحي غرب الإسكندرية.

5 وفيات و3 مصابين حتى الآن

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه تم الوصول إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، وتبين أن عقار الورديان المنهار مكون من أرضي و3 أدوار علوية ومأهول بالسكان، وانهار بالكامل.

وأضافت «جلالة» في بيان اليوم السبت، أنه تم انتشال جثث 5 متوفين من تحت الأنقاض وإنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الأميري، فيما يجرى البحث عن أخرين أسفل الأنقاض، موضحة أنه جار المتابعة من الموقع لتقديم كافة المساعدات المادية والعينة والدعم النفسي للأسر المتضررة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق المعنية.