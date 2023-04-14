مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. القبض على أحمد فهمي بعد مقتل الدرويش

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 23 الكثير من التطورات على صعيد الحقبة الزمنية الحالية، في العمل الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في الدراما من خلال كوكبة من الفنانين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 23

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 23، إلقاء القبض على حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، بعد مقتل الدرويش عبد الله الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، وجرى وضعه في السجن هو وفريد ابن خالته الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور.

وبعدها استدعى الضابط، حامد ليستمع إلى أقواله، فحكى له الحكاية من البداية، وأنه يبحث عن سر السلطان من خلال الجوابات التي كتبها كليمان، وأنه أثناء جلوسه مع الدرويش جرى قتله، لكن الشنطة التي كانت معلقة في عنقه لم يكن بها جواب، في محاولة لإخفاء الأمر عن الشرطة.

لكن في الحقيقة، كان حامد قد أعطى الجواب لسارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، لتحتفظ به حتى يخرج من السجن ويعرف تكملة حكاية السلطان حامد.