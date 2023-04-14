مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. حامد ينقذ حسين فهمي

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 23، أسر كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو الأمر الذي جعل حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، يتدخل لحل الأمر وإنقاذه.

بدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 23 بمشهد أسر ناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل، للعالم الفرنسي كليمان، ومعه عدد من الجنود الفرنسيين وقام بربطه ولكن عندما علم حامد تدخل.

مسلسل سره الباتع الحلقة 23

ذهب حامد مسرعا إلى مكان أسر كليمان وتدخل على الفور وفك يديه وأمر ناجي بأن يقوم بفك أسره هو وكل من معه من الجنود الفرنسيين وتوصيلهم إلى أقرب مكان.

وبالفعل عاد مجددا كليمان إلى القلعة وقابل نابليون بونابرت الذي تحدث معه عن خيانة الجندي بوشار، لكن دافع عنه كليمان بحجة أن الجنرال الفرنسي كان يتبع سياسة غير عادلة.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وأحمد فهمي وخالد الصاوي ومحمود قابيل وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين.