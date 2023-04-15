أعلنت مصلحة الأحوال المدنية خطوات استخراج قيد طلاق ورقي من الأحوال المدنية بالعباسية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية، وكشفت عن الأوراق المطلوبة تسهيلًا على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على تلك الخدمة منعًا لتكرار مواعيد الذهاب والعودة.

وتنشر «الوطن» المستندات المطلوبة لاستخراج قيد طلاق ورقي من الأحوال المدنية بالعباسية وهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي - نموذج ( 22 أ - 40 )

شروط استخراج قيد طلاق ورقي من الأحوال المدنية

- البيان مسجل على الحاسب الرئيس

- صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة

- من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

إجراءات قيد طلاق ورقي من الأحوال المدنية

- تقديم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية بالشباك المختص

- استلام الخدمة

خدمات الأحوال المدنية أونلاين

- شهادة ميلاد «أول مرة».

- شهادة ميلاد «ثاني مرة».

- شهادة وفاة.

- بطاقة الرقم القومي «بدل تالف - بدل فاقد».

- وثائق «زواج - طلاق».

- قيد «عائلي - فردي».

- استمارة رقم قومي «عادلية - مستعجلة - مميزة».

- الخدمات الفورية.

- وثائق الأحوال المدنية المترجمة.

- مأموريات التصوير المنزلي.

- شهادة التحركات المترجمة.