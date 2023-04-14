الصين ترحل 351 ألف أجنبي خلال السنوات الخمس الماضية

كشفت الإدراة الصينية للهجرة، عن تعامل السلطات الصينية خلال السنوات الخمس الماضية مع 528 ألفا و800 أجنبي دخلوا البلاد أو أقاموا فيها أو عملوا فيها بصورة غير قانونية، إذ جرى ترحيل 351 ألفا منهم.

إصلاحات نظام إدارة الهجرة بالصين

وذكرت الإدارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» - أنه منذ إدخال الصين إصلاحات على نظام إدارة الهجرة في عام 2018، تمكنت السلطات المعنية من إلقاء القبض على 287 ألف شخص يشتبه في انتهاكهم قواعد إدارة الحدود في البلاد.

وأضافت أن وكالات إدارة الهجرة، بالإضافة إلى أجهزة الشرطة في جميع أنحاء البلاد، تمكنت من حل 70 ألفا و200 قضية تنطوي على جرائم جنائية في هذا الصدد على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضح البيان أن تلك الإجراءات ساعدت في الحفاظ على الأمن الوطني ونظام دخول البلاد والخروج منها بصورة سليمة، وهو ما أسهم في خدمة الانفتاح عالي المستوى والتنمية عالية الجودة لـ الصين.