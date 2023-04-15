أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الجيزة اليوم

تعقد محكمة الاستئناف، اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته نتيجة خلافات أسرية بين كل من الجاني ووالدة المجني عليها، وذلك في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

تفاصيل أمر الإحالة

وحسب ما جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، فإن أحداثها تعود إلى يوم 28 من شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 في دائرة قسم الوراق بالجيزة، بعدما قرر المتهم «حسام» 29 عاماً، التخلص من نجلته الطفلة «مريم»، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد المتهم العزم وبيت النية على إزهاق روحها، نتيجة خلافات بين المتهم وبين زوجته.

تفاصيل القضية

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم «حسام» سولت له نفسه الخلاص من طفلته، حيث انهال عليها ضربًا بيده، وسدد لها عدة ضربات استقرت في أنحاء متفرقة في جسدها فأحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية قاصداً بتلك الضربات والإصابات قتل المجني عليها كما هو موضح في التحقيقات.