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مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم

كتب:

مريم جاد
01:00 م | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

يبحث الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة عن مواعيد عرض المسلسل، خاصة بعد عرض أحداث الحلقة 22، لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

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بقلم مريم جاد