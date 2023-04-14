تتسارع أحداث مسلسل كشف مستعجل بعد جريمة قتل ومحاولة الخروج من المأزق، ما يدفع الكثيرين للبحث ومتابعة موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي اليوم، إذ يشهد المسلسل الرمضاني العديد من الأحداث المتتالية منذ بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وفي الحلقة السابقة من مسلسل كشف مستعجل، رتب مودي الجزاز «محمد لطفي»، لقاء مع والدة يوسف ودعاها إلى العشاء في المطعم الخاص به، ما أثار قلق يوسف «مصطفى خاطر»، لتدخل والدته في شؤون عمله، وذكر له «الجزاز»: «أنا مش محتاج لماما في حاجة، كفاية فيديوهاتك اللي عندي»، ليوضح له يوسف أنه لم يرد الامتناع عن الشغل واستكمال الجرائم، فنصحه «الجزاز» بعدم تضييع الفرصة، وطلب منه أن يكثف جهوده في الجرائم التي ينفذها.

مسلسل كشف مستعجل

ويحاول يوسف، في مسلسل كشف مستعجل، معرفة مكان الأموال وتسليمها للجزار للتخلص من تهديده، ثم وضع خطة للقضاء عليه.

يتكون مسلسل كشف مستعجل بطولة الفنان مصطفى خاطر من 15 حلقة، بدأ عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي.

ويضم مسلسل كشف مستعجل كوكبة من النجوم منهم ميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة دي إم سي الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

- يعاد على الحياة الساعة 4.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1.30 ظهرًا.