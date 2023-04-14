الكشف على 1007 مواطنين في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية ساقية المنقدي بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومين، تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية.

قافلة طبية في قرية ساقية المنقدي بأشمون

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة، 2 عيادة باطنة 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

تحاليل وأدوية للمترددين على القافلة المجانية

وأضافت في بيان صادر عن مديرية الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1007 مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 276 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 98 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 18 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد 14 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تنظيم القافلة ضمن حياة كريمة

ويأتي تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة في الأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.