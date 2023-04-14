ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.. القاهرة الآن 25 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليكون الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس بمحافظات المجهورية

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها اليوم، أن حالة الطقس على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائلة للحرارة، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، حار جنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية، السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، جنوب سيناء 29 درجة مئوية، شمال الصعيد 28 درجة مئوية، جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى الآن على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تصل لـ 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة على مدار اليوم الجمعة

وبشأن درجات الحرارة وتفاصيلها المتوقعة على مدار اليوم الجمعة فسجلت الآتي:

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 26 - 16

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 16

- طنطا 25 - 15

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 22 - 12

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 25 - 14

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23 - 12

- كاترين 20 - 10

- الطور 28 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 21 - 11

- السلوم 24 - 11

- سيوة 26 - 10

- رأس غارب 27 - 18

- الغردقة 28 - 17

- سفاجا 27 - 17

- مرسى علم 28 - 18

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 24 - 19

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 25 - 18

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 28 - 15

- المنيا 28 - 14

- أسيوط 28 - 14

- سوهاج 29 - 15

- قنا 30 - 16

- الأقصر 31 - 17

- أسوان 33 - 19

- الوادي الجديد 30 - 18

- أبو سمبل 31 - 19