درجات الحرارة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك

كشفت هيئىة الأرصاد الجوية، تفاصيل دجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 16 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة الاثنين 17 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأربعاء 19 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.