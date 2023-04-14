هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة وتكون الشبورة في الصباح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن كامل في الأحوال الجوية، وعودتها إلى الاستقرار، لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، بالإضافة إلى تتكون الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعا ملحوظا، ويكون طقس اليوم الجمعة مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

هيئة الأرصاد الجوية تحدد الظواهر المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، فإنه تكثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبري، العظمي 27 والصغرى 16

- الوجه البحري، العظمى 27 والصغرى 16

- السواحل الشمالية الغربية، العظمى 24 والصغرى 15

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمي 23 والصغرى 14

- جنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر، العظمى 29 والصغرى 18

- شمال الصعيد، العظمي 28 والصغرى 14

- جنوب الصعيد، العظمي 33 والصغرى 18