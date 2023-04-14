حملة أمنية لشرطة البيئة والمسطحات استهدفت محافظتي الجيزة والمنوفية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي «الجيزة – المنوفية».

ضبط 10 أطنان مواد خام تستخدم في تصنيع المنظفات

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (3 مصانع- 2 مخزن بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (10 أطنان مواد خام تستخدم في تصنيع المنظفات – 18,8 طن منتج نهائي لمنظفات ومطهرات – 10 أطنان مواد خام – 6 طن منتج نهائي لمنظفات ومستحضرات التجميل – 10,4 طن زيوت محولات ضغط عالي – 15 طن مخلفات بلاستيكية – 5 طن كسر بلاستك – 40 طن بلاستيك خرز - 7 طن مخلفات بلاستك) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة وبدون فواتير شراء تدل على مصدرها معدة للتداول.

ضبط 14طن مواد خام لأعلاف حيوانية

وفي مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والداجنة والأسمدة الزراعية، تم ضبط 2 مدشة ومحل دون ترخيص، بمضبوطات بلغت (14طن مواد خام لأعلاف حيوانية – 3,800 طن إعلاف حيوانية – 2طن أسمدة زراعية - 500 كيلو جرام مخصبات زراعية– 1200 عبوة مبيدات زراعية) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.